Ludwigshafen – Verabschiedung des langjährigen Vorstandes des Kreiswohnungsverbandes Clemens Körner – Dank für 16 Jahre ehrenamtliches Engagement

Ludwigshafen / Rhein-Pfalz-Kreis – Nach insgesamt 16 Jahren als Vorstand des Kreiswohnungsverbandes und zuvor vielen Jahren engagierter Mitarbeit in den Ausschüssen verabschiedet sich Clemens Körner aus seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für den Kreiswohnungsverband.

In dieser Zeit war er als Vorstand und zentraler Impulsgeber des Unternehmens. Durch seine Richtungsvorgabe hat der Kreiswohnungsverband in seiner Amtszeit über 50 Millionen Euro in den Wohnungsbestand investiert, um die Wohnungen des Unternehmens energetisch zu sanieren und zeitgemäß zu modernisieren. Damit hat er nicht nur die Grundlage für eine zukunftsfähige Unternehmensentwicklung geschaffen, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Wohnraumversorgung in unserer Region geleistet.

Auch der Neustart des Bauprogramms ging auf seine Veranlassung zurück – in seiner Amtszeit konnten dadurch 118 neue geförderte Wohnungen errichtet werden. Darüber hinaus war Clemens Körner maßgeblicher Initiator für das Projekt Tagwerk und

Wohnen, bei dem Menschen mit Behinderungen in Wohngruppen leben und arbeiten können. Dieses Projekt steht beispielhaft für seine soziale Verantwortung und sein Engagement für eine inklusive Gesellschaft.

Der Vorsitzende des Verbandsausschusses, Hans-Dieter Schneider, würdigte in der Verbandsversammlung am 04.11.2025 in Otterstadt das Wirken von Körner und bedankte sich im Namen der Ausschüsse und der Mitglieder. „Wir verlieren mit Clemens Körner einen Vorstand, der stets mit Herzblut und klarem Kompass gehandelt hat. Seine Verdienste bleiben sichtbar – in jedem modernisierten Gebäude, in jeder neu geschaffenen Wohnung und in der Kultur des Miteinanders im Verband, die er maßgeblich geprägt hat“

Geschäftsführer Spindler hob hervor, dass Clemens Körner die Leitung des Unternehmens stets offen, menschlich und mit sozialer Kompetenz sowie Augenmerk auf die Mieterinnen und Mieter ausgeübt hat. Er bedankte sich auch im Namen der Mitarbeiter bei Körner für die gute Zusammenarbeit.

Da die Vorstandschaft des Unternehmens traditionell vom amtierenden Landrat ausgeübt wird, war auch der künftige Landrat und Vorstand, Volker Knörr bei der Verabschiedung anwesend.

Der Kreiswohnungsverband bedankt sich herzlich für die vielen Jahre der vertrauensvollen Zusammenarbeit und den unermüdlichen Einsatz für die Belange unserer Mieterinnen und Mieter. Wir wünschen Clemens Körner für die kommende Zeit alles Gute, Gesundheit und viele erfüllende Momente.

Auf dem Bild Mitglieder des Verbandsausschusses (vrnl) Dr. Stefan Scheil, Peter Christ, Clemens Körner, Hans-Dieter Schneider, Ilona Volk, Stefan Veth, Andreas Poignée, Volker Spindler

Quelle: Kreiswohnungsverband Rhein-Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 7. November 2025, 12:19