Sankt Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis – Scheune gerät in Brand

Sankt Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Ne – Am Donnerstagabend kam es im Ortsteil Sankt Leon zu einem Brand im Innenhof eines Anwesens in der Neugasse. Nach ersten Informationen brach das Feuer in einer umgebauten Scheune aus und entwickelte sich rasch zu einem Vollbrand.

Die Feuerwehren aus Sankt Leon-Rot und Walldorf waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude wurde verhindert.

Zwei Bewohner im Alter von 57 und 48 Jahren konnten das Haus rechtzeitig verlassen, verletzt wurde niemand. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen bislang keine Angaben vor.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Polizeirevier Wiesloch aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 7. November 2025, 08:57