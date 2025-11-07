Mannheim – Schwerer Pkw Unfall – Ersthelfer reanimierten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am späten Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung Kasseler Straße / Waldstraße in Mannheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw prallte aus bislang ungeklärter Ursache gegen eine Fußgängerampel.

Nach ersten Informationen musste der Fahrer von Ersthelfern reanimiert werden. Neben dem Rettungsdienst waren auch Notärzte, die Feuerwehr sowie mehrere Polizeistreifen im Einsatz. Die Feuerwehr unterstützte die Rettungsmaßnahmen und sicherte die Unfallstelle ab. Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Kreuzung während der Einsatzmaßnahmen vollständig ab, um die Arbeit der Rettungskräfte zu ermöglichen. Der verletzte Pkw-Fahrer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Unfallursache liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Es könnte sich um einen medizinischen Notfall handeln. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Mannheim zu melden.

Sobald weitere Informationen vorliegen, wird MRN-News nachberichten.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 7. November 2025, 23:15