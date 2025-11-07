Ludwigshafen – TWL mit solidem Jahresergebnis – Stabilität trotz schwieriger Rahmenbedingungen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Technischen Werke Ludwigshafen am Rhein AG (TWL) konnten im Geschäftsjahr 2024 an den positiven Kurs der Vorjahre anknüpfen. Das Unternehmen erzielte einen Jahresüberschuss von 4,7 Millionen Euro und weist einen Bilanzgewinn von 49,8 Millionen Euro aus. Der TWL-Konzern insgesamt verzeichnete einen Bilanzgewinn von 69,2 Millionen Euro, was einem Anstieg um 15,8 Millionen Euro entspricht.

Der Ludwigshafener Energieversorger präsentiert sich damit weiter auf stabiler wirtschaftlicher Basis. Dank seiner Anpassungsfähigkeit blieben die Kennzahlen auch 2024 über Plan. Trotz weltweiter Krisen, politischer Unsicherheiten und der Auswirkungen des Klimawandels habe man solide gearbeitet, betont Dieter Feid, Kaufmännischer Vorstand der TWL:

„Die Märkte bleiben volatil – umso wichtiger war es, flexibel zu handeln, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig zukunftsfähige Strukturen zu schaffen. Mein Dank gilt unseren engagierten Mitarbeitenden, die diese Herausforderungen erneut hervorragend gemeistert haben.“

Ziele erreicht und teilweise übertroffen

Die wirtschaftlich angespannte Gesamtlage sowie fallende Energiepreise und eine milde Witterung beeinflussten die Absatzmengen und Umsätze.

Stromabsatz (inkl. Eigenverbrauch) sank um 31,2 % von 1.022,2 Mio. kWh auf 703,5 Mio. kWh.

Gasabsatz verringerte sich leicht um 1,4 % auf 1.137,3 Mio. kWh (Vorjahr: 1.153,9 Mio. kWh).

Wärmeabsatz stieg um 6,5 % auf 293,1 Mio. kWh (Vorjahr: 275,1 Mio. kWh).

Kälte legte leicht zu auf 0,3 Mio. kWh (Vorjahr: 0,2 Mio. kWh).

Trinkwasserabsatz ging um 5 % auf 10,4 Mio. m³ zurück (Vorjahr: 10,9 Mio. m³).

Die Umsatzerlöse beliefen sich 2024 auf 457,1 Mio. Euro (nach Abzug von Strom- und Energiesteuern) – ein Rückgang um 23,3 % gegenüber dem Vorjahr (596,0 Mio. Euro), aber über dem Planwert von 444,8 Mio. Euro.

Der Materialaufwand sank infolge der gesunkenen Energiepreise auf 359,0 Mio. Euro (Vorjahr: 488,3 Mio. Euro).

Davon entfielen 231,2 Mio. Euro auf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren und 127,8 Mio. Euro auf bezogene Leistungen (Vorjahr: 123,9 Mio. Euro), bedingt durch höhere Netznutzungsentgelte.

Der Personalaufwand blieb mit 38,5 Mio. Euro nahezu konstant (Vorjahr: 38,3 Mio. Euro).

Insgesamt schloss der TWL-Konzern das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 8,2 Mio. Euro ab. Das EBIT der TWL AG stieg deutlich auf 20,1 Mio. Euro (Vorjahr: 14,8 Mio. Euro), das EBITDA zeigte ebenfalls eine positive Entwicklung.

Hohe Investitionen in Infrastruktur und Versorgungssicherheit

TWL investierte 2024 gezielt in den Ausbau und die Modernisierung der Netze sowie in klimafreundliche Versorgungslösungen.

20,5 Mio. Euro flossen in Energie- und Wassernetze (Vorjahr: 21,7 Mio. Euro):

7,5 Mio. Euro ins Stromnetz,

5,7 Mio. Euro ins Wärmenetz,

3,4 Mio. Euro ins Gasnetz,

2,8 Mio. Euro in das Trinkwassernetz.

In Erzeugungsanlagen wurden 6,2 Mio. Euro investiert (Vorjahr: 4,9 Mio. Euro).

Die IT-Infrastruktur wurde mit 6,8 Mio. Euro ausgebaut (Vorjahr: 1,3 Mio. Euro).

Insgesamt summierten sich die Investitionen auf 48 Mio. Euro – ein deutlicher Zuwachs gegenüber 31,3 Mio. Euro im Jahr 2023.

Blick nach vorn: Energie- und Wärmewende im Fokus

Für 2025 plant TWL, den positiven Kurs fortzuführen und ein Ergebnis von mindestens 3,8 Mio. Euro zu erreichen. Laut Feid sollen Risiken früh erkannt und mögliche negative Effekte minimiert werden.

Technikvorstand Thomas Mösl betont die Verantwortung des Unternehmens für die Stadt Ludwigshafen:

„Unser Ziel ist eine klimaneutrale, sichere und bezahlbare Energie- und Wärmeversorgung. Dafür setzen wir die Konzernstrategie 2030 Schritt für Schritt um.“ Ein zentraler Bestandteil ist die kommunale Wärmeplanung, die bis Herbst 2025 dem Stadtrat zur Verabschiedung vorgelegt werden soll. Das gemeinsame Ziel von Stadt und TWL: eine klimaneutrale Wärmeversorgung bis spätestens 2045.

Geplant sind der weitere Ausbau der Fernwärme, die Dekarbonisierung der Erzeugung und dezentrale Heizlösungen für nicht angeschlossene Stadtgebiete.

Investitionsschwerpunkt Energiewende

Die Umsetzung der Wärmeplanung und der Netzausbau erfordern hohe Investitionen. Für 2025 ist ein Gesamtvolumen von 44,2 Mio. Euro vorgesehen. Dazu zählen unter anderem die Modernisierung des Stromnetzes angesichts wachsender Stromlast durch Wärmepumpen, Ladeinfrastruktur und neue Verbraucher.

Auch die Wasserversorgung soll nachhaltiger werden – mit dem Ziel, Wertschöpfung und Qualität künftig vollständig im eigenen Unternehmen zu sichern.

Stabilität und Verantwortung für die Region

Trotz globaler Herausforderungen zeigt sich TWL zuversichtlich. Die Vorstände Dieter Feid und Thomas Mösl erklären gemeinsam: „Wir setzen auf Zusammenhalt, Innovation und Nachhaltigkeit. Mit Engagement und Verantwortungsbewusstsein wollen wir auch 2025 eine verlässliche Energieversorgung für Ludwigshafen gewährleisten – für eine starke Region und eine lebenswerte Zukunft.“

Quelle: Technische Werke Ludwigshafen AG / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 7. November 2025, 09:30