Ludwigshafen – Störung bei der Stadtverwaltung – Ausfall der Online-Dienste und der Erreichbarkeit

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet kommt es bei der Stadtverwaltung seit dem 06.11.aufgrund einer technischen Störung zu einem Ausfall der städtischen Webseiten, der Online-Dienste und der Erreichbarkeit der Verwaltung.

Auf einer Pressekonferenz am heutigen Freitag wurde über die Situation informiert. Das städtische Netzwerk wurde vorsorglich abgeschaltet, nachdem im Internet Anomalien festgestellt worden waren, so Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck.

Als Sicherheitsmaßnahme wurden daraufhin sämtliche Online-Dienste sowie die Telefonie der Verwaltung außer Betrieb genommen.

Die IT-Abteilung arbeitet gemeinsam mit externen Fachleuten daran, die Ursache zu analysieren und die Systeme schnellstmöglich wiederherzustellen.

Aktuell ist noch unklar, wann die Erreichbarkeit der Stadtverwaltung wieder vollständig hergestellt sein wird.

Zuletzt aktualisiert am 7. November 2025, 14:15