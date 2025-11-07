Ludwigshafen weiterhin offline: OB Steinruck spricht von Anomalien im Netzwerk – Hackerangriff bislang nicht bestätigt – Prof. Klaus Blettner unterbricht Urlaub

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit dem Donnerstag, 6. November 2025, ist die Stadtverwaltung Ludwigshafen infolge einer IT-Störung nur eingeschränkt erreichbar. Betroffen sind seitdem sowohl die Telefonverbindungen als auch die städtischen Online-Dienste und interne Systeme.

Wie Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Ralph Bauerschmidt, Leiter des Bereichs IT-Services, in der Pressekonferenz am Freitagmittag (7. November 2025) erklärten, wurden im Netzwerk der Stadt Anomalien festgestellt – also ungewöhnliche oder untypische Aktivitäten, die auf technische Störungen oder mögliche Sicherheitsprobleme hinweisen können.

Aus Vorsichtsgründen wurden daraufhin sämtliche Internetdienste und Telefonleitungen abgeschaltet, um mögliche Risiken zu minimieren und die Systeme gründlich zu überprüfen. Die Arbeiten zur Wiederherstellung laufen weiterhin auf Hochtouren.

Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es keine Hinweise auf einen Datendiebstahl oder unbefugten Zugriff auf personenbezogene Daten.

Um die Bevölkerung auch während der laufenden Untersuchungen zu informieren, plant die Stadtverwaltung, die städtische Homepage www.ludwigshafen.de über einen externen Anbieter vorübergehend wieder online zu stellen. Über diese Seite sollen die Bürgerinnen und Bürger künftig über den aktuellen Stand der forensischen Untersuchungen und über Fortschritte bei der Wiederherstellung der Systeme informiert werden.

An der Pressekonferenz nahm auch Prof. Dr. Klaus Blettner, designierter Oberbürgermeister der Stadt Ludwigshafen, teil. Er hatte für den Termin eigens seinen Urlaub unterbrochen, um sich persönlich über die Lage zu informieren und den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung seine Unterstützung zuzusichern.

Unterstützung erhält die Stadt Ludwigshafen vom Rhein-Pfalz-Kreis.

Landrat Clemens Körner sagte der Stadt umfangreiche und schnelle Hilfe zu: „Wir stehen in engem Kontakt und unterstützen die Stadtverwaltung mit unserer IT-Fachkompetenz, um die Situation so rasch wie möglich zu stabilisieren.“

Wann alle Systeme wieder vollständig in Betrieb genommen werden können, ist derzeit noch offen.

Hintergrund:

In der IT-Sicherheit bezeichnet der Begriff Anomalien ungewöhnliche oder nicht erwartete Aktivitäten innerhalb eines Netzwerks, etwa untypische Datenübertragungen oder Zugriffsversuche außerhalb der Norm. Solche Auffälligkeiten können technische Ursachen haben, werden aber auch im Zusammenhang mit möglichen Cyberangriffen geprüft.

