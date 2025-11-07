Ludwigshafen – Stadtverwaltung immer noch nicht erreichbar! Technische Störung auf Grund Hackerangriff?

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie MRN-News bereits am Donnerstag, 6. November 2025, berichtete, kommt es bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen weiterhin zu einer umfangreichen technischen Störung. Betroffen sind sowohl die städtischen Internetseiten als auch verschiedene Online-Dienste und die Erreichbarkeit einzelner Verwaltungsbereiche.

Um über die bisherigen Maßnahmen und den aktuellen Stand zu informieren, lädt die Stadt Ludwigshafen am heutigen Freitag, 7. November 2025, um 13 Uhr zu einem Pressegespräch in der Hauptfeuerwache, Kaiserwörthdamm 1, ein.

Teilnehmen werden Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck sowie Ralph Bauerschmidt, Leiter des Bereichs IT-Services der Stadtverwaltung.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass ausschließlich von der Oberbürgermeisterin sowie dem Bereich Kommunikation und Beteiligung freigegebene Informationen als offiziell gelten. Eine kursierende Meldung, wonach städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht im Homeoffice arbeiten dürften, sei unzutreffend und habe zu organisatorischen Problemen geführt.

Quelle: Stadtverwaltung Ludwigshafen / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 7. November 2025, 10:19