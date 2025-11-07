Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 10. November bis 16. November 2025

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radar-kontrollen vor: Montag, 10. November: Oggersheim, Süd und Pfingstweide; Dienstag, 11. November: Mitte, Ruchheim und Gartenstadt; Mittwoch, 12. November: Nord, Friesenheim und Edigheim; Donnerstag, 13. November: Mundenheim, Maudach und Süd; Freitag, 14. November: Friesenheim, West und Oppau. Kurzfristige Änderungen behält sich die Stadtverwaltung vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen statt-finden.
Quelle: Stadt Ludwigshafen