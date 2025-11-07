Ludwigshafen – Karolina-Burger-Realschule plus: Statement von Johannes Steiniger

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die aktuelle Berichterstattung über die Karolina-Burger-Realschule plus in Ludwigshafen erschüttert: 121 Mal musste die Polizei in den letzten drei Jahren an die Schule gerufen werden. Lehrer berichten von sexuellen Beleidigungen, Drohungen, Böllern und Messern im Unterricht. Der CDU-Generalsekretär Johannes Steiniger meldet sich zu Wort:

„Erst jetzt, wo die Presse berichtet, ist SPD-Bildungsminister Teuber nach Ludwigshafen gefahren. Ich kann mit Fug und Recht sagen: Ein CDU-Bildungsminister hätte solche Zustände schon längst zur Chefsache gemacht! Dass die Landesregierung diese Verhältnisse seit Jahren laufen lässt, ist absolut verantwortungslos gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern. Es ist einmal mehr ein Armutszeugnis für die rheinland-pfälzische Bildungspolitik, die jedes schlechte Abschneiden in Bildungsstudien schönredet und dabei kein einziges Problem löst. Statt TikTok-Videos und Auslandsreisen sollte sich der Bildungsminister dringend um seine ureigentlichen Aufgaben kümmern! Wir erwarten von Herrn Teuber schnellstmöglich eine Erklärung, wie er die dramatische Situation an der Karolina-Burger-Realschule lösen will. Als CDU fordern wir seit Jahren mehr Lehrer, mehr Schulsozialarbeit – vergeblich. Wie weit muss es denn noch kommen, bis die Landesregierung aus ihrem Elfenbeinturm herauskommt? Alles Schwadronieren über die ‚Schule der Zukunft‘ nutzt nichts, wenn die Realität der Gegenwart so bitter ist.“

