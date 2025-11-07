Ludwigshafen – 2.Nachtrag: Unfall im Kreuzungsbereich Kärntner Straße – Leininger Straße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie bereits berichtet kam es am Donnerstag, den 06. November 2025, gegen 15:30 Uhr in Ludwigshafen zu einem ein Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Kärntner Straße, Leininger Straße und Maudacher Straße. Ein 46-jähriger Autofahrer missachtete die Vorfahrt eines entgegenkommenden Pkw eines 18-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 19-jährige Beifahrer des 46-Jährigen wurde dabei leicht verletzt.

Eine 28-jährige Fahrlehrerin fuhr unmittelbar nach dem Zusammenstoß gemeinsam mit ihrer Fahrschülerin zufällig an die Unfallstelle. Sie leistete sofort Erste Hilfe bei den Unfallbeteiligten. Ein 69-jähriger Anwohner fühlte sich durch das am Fahrbahnrand abgestellte Fahrschulfahrzeug gestört und sprach die Fahrlehrerin darauf an. Als diese ihm erklärte, dass sie am Unfallort half, schlug der Mann mehrfach mit der Beifahrertür ihres Fahrzeugs gegen die Frau und verletzte sie. Anschließend ging der 69-Jährige in ein nahegelegenes Wohnhaus, wo er von Polizeibeamten ermittelt werden konnte. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

