Landau – Nach Bedrohung am Busbahnhof in die Zelle

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 06.11.2025 wurde die Polizei Landau gegen 20:50 Uhr hinsichtlich einer aggressiven Person am Busbahnhof in Landau verständigt.

Es stellte sich heraus, dass ein 39-Jähriger eine 5-köpfige Personengruppe mit einem langen spitzen Gegenstand bedrohte. Der 39-Jährige konnte festgestellt und gefesselt werden. Das Tatmittel konnte nicht aufgefunden werden. Er war alkoholisiert, ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Aufgrund seines Gebarens qualifizierte er sich für eine Ausnüchterung im polizeilichen Gewahrsam. Zudem wird er sich in einem Strafverfahren wegen Bedrohung verantworten müssen.

Zuletzt aktualisiert am 7. November 2025, 09:53