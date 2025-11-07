Hockenheim – Standesamt und Grundbucheinsichtsstelle geschlossen

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund einer Schulung bleiben das Standesamt sowie die Grundbucheinsichtsstelle der Stadtverwaltung Hockenheim am Dienstag, den 11. November 2025, geschlossen. Die Mitarbeitenden sind an diesem Tag nicht erreichbar. Ab Mittwoch, den 12. November 2025, sind das Standesamt sowie die Grundbucheinsichtsstelle wieder zu den gewohnten Zeiten für Bürgerinnen und Bürger geöffnet. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung.
