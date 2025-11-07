Heppenheim – Star Wars Tag in der Stadtbücherei am 15. November

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein galaktisches Erlebnis erwartet große und kleine Fans der weltbekannten Sternensaga in der Stadtbücherei Heppenheim. Am Samstag, den 15. November 2025, von 10 bis 12 Uhr, verwandelt sich die Bücherei in eine weit, weit entfernte Galaxie. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm rund um das Star Wars Universum freuen.

Ein besonderes Highlight ist der Besuch der German Garrison, des deutschen Ablegers der internationalen 501. Legion. Die Mitglieder dieser Gruppe erscheinen in originalgetreuen Kostümen – von Stormtroopern über Darth Vader bis hin zu anderen bekannten Charakteren – und stehen gerne für Erinnerungsfotos zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die Stadtbücherei verschiedene Bastel- und Mitmachstationen, bei denen unter anderem eigene Yoda-Lesezeichen gestaltet werden können. Teilnehmende können ihr Wissen über die Galaxie bei einem Star Wars Rätsel unter Beweis stellen. Eine Bücher- und Medienausstellung lädt zum Stöbern und Ausleihen rund um das Thema Star Wars ein. Die Veranstaltung richtet sich an alle Altersgruppen und findet in der Stadtbücherei Heppenheim, Graf-von-Galen-Straße 12 in Heppenheim statt. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 7. November 2025, 22:40