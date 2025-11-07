Heppenheim – Kreativ ins Wochenende – Malworkshop im Jugendzentrum Oase

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Jugendförderung lädt am 21. November 2025 zu einem ganz besonderen Kreativworkshop ins Jugendzentrum Oase ein. Beim „Paint & Chill“ dreht sich von 15-19 Uhr alles um Farbe, Kreativität und gemeinsames Ausprobieren. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren. Nach einer kurzen Einführung wird gemeinsam der Rahmen für eine Leinwand gebaut und mit einem Baumwollstoff bespannt, um diesen anschließend zu bemalen. Dabei können verschiedene Materialien, Werkzeuge und Techniken verwendet werden. Für die Materialien wird eine Gebühr von 10 Euro erhoben. Für die richtige Stimmung sorgt gute Musik, ein vielfältiges Snackbuffet und eine kleine Cocktailbar, an der bunte alkoholfreie Cocktails gemixt werden können. Da die Plätze auf 15 Teilnehmende begrenzt sind, ist eine Anmeldung über das Online-Portal erforderlich.

Weitere Informationen gibt es im Online-Portal: https://www.unser-ferienprogramm.de/heppenheim/veranstaltung.php?id=294435

Quelle: Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 7. November 2025, 22:44