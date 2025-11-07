Heidelberg – Volkstrauertag: Gedenkveranstaltungen am Sonntag, 16. November, in vier Stadtteilen – Workshops mit Schülerinnen und Schülern, Friedenstauben-Aktion und Ausstellung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In ganz Deutschland wird am Volkstrauertag, Sonntag, 16. November 2025, der Opfer von Gewalt und Kriegen gedacht. Mit dem Tag wird Zeit zum Trauern geschaffen und ein Zeichen gegen das Verdrängen und Vergessen gesetzt. In den Heidelberger Stadtteilen Handschuhsheim, Rohrbach, Wieblingen und Ziegelhausen-Peterstal wird zu Gedenkveranstaltungen eingeladen.

Zugleich will auch die Stadt Heidelberg das Thema „Frieden“ zum Volkstrauertag mit einer besonderen Aktion noch stärker in den Mittelpunkt rücken: Das Referat des Oberbürgermeisters hat einen Aufruf zum Basteln von Friedenstauben an Heidelberger Grundschulen gestartet. Material und eine Bastelvorlage werden von der Stadt zur Verfügung gestellt. Interessierte Schulklassen können sich an der Bastelaktion beteiligen und gemeinsam Friedenstauben basteln. Diese werden zum Volkstrauertag im Rathaus, Marktplatz 10, im ersten Obergeschoss im Wartebereich des Standesamtes aufgehängt und können ab dem 13. November 2025 zu den regulären Öffnungszeiten des Rathauses, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, besichtigt werden.

Zudem erhalten Schulklassen die Möglichkeit, an einem Workshop zum Thema Frieden teilzunehmen, der von Theaterpädagoginnen des Jungen Theaters Heidelberg veranstaltet wird. Ziel des Workshops ist es, ein Grundverständnis dafür zu vermitteln, warum ein Volkstrauertag auch heute noch von Bedeutung ist. Was braucht es auf persönlicher Ebene, um Frieden im Alltag zu ermöglichen? Was kann ich zum Frieden beitragen? Wie kann Zusammenarbeit gut funktionieren?

Gedenkveranstaltungen in den Stadtteilen

Der Kriegstoten und Opfer von Gewaltbereitschaft soll in diesem Jahr bei mehreren Veranstaltungen in den Stadtteilen gedacht werden. Folgende Veranstaltungen sind am Volkstrauertag nach Rückmeldung der Stadtteilvereine geplant:

• Sonntag, 16. November 2025, 11.30 Uhr, Handschuhsheim: Gedenkstunde auf dem Platz hinter der Tiefburg am Mahnmal mit Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain.

• Sonntag, 16. November 2025, 9.15 Uhr, Ziegelhausen: Kranzniederlegung an der Gedenktafel der katholischen Kirche St. Peter in Peterstal.

• Sonntag, 16. November 2025, 10 Uhr, Wieblingen: Gedenkveranstaltung am Alten Friedhof

• Sonntag, 16. November 2025, 11.30 Uhr, Rohrbach: Gedenkveranstaltung auf dem Rohrbacher Friedhof vor dem Kriegerdenkmal.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 7. November 2025, 22:55