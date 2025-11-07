Heidelberg – Kultur auf dem Bergfriedhof: „Wenn meine Stimme an Land stirbt“ – Musikalische Lesung mit Marion Tauschwitz und Adax Dörsam am Sonntag, 16. November, um 17 Uhr

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Schriftstellerin Marion Tauschwitz und der Saitenvirtuose Adax Dörsam präsentieren am Sonntag, 16. November 2025, um 17 Uhr in der Kapelle des Bergfriedhofs (Steigerweg 20) ihre musikalische Lesung „Wenn meine Stimme an Land stirbt“.

In eindringlicher Sprache widmet sich Marion Tauschwitz den großen Themen des Lebens – Liebe, Tod, Verlust, Schmerz und Hoffnung. Poetische Bilder von Rainer Maria Rilke, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Antoine de Saint-Exupéry und anderen werden zu Weggefährten ihrer Texte, die Brücken über die Gräben der Sehnsucht schlagen. Adax Dörsam begleitet sie mit feinfühligen Gitarrenklängen und schafft so eine Atmosphäre, in der Poesie und Musik zu einer berührenden Einheit verschmelzen.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe „Kultur auf dem Bergfriedhof“ in Kooperation mit dem Verein Kultur-Events Rhein-Neckar e. V. und dem Landschafts- und Forstamt der Stadt Heidelberg statt. Der Eintritt kostet 15 Euro im Vorverkauf beziehungsweise 17 Euro an der Abendkasse. Karten können im digitalen Vorverkauf per E-Mail an info@kulturevents-rheinneckar.com oder bei Blumen Kamm, Rohrbacher Straße 134, gekauft werden. Weitere Informationen zu Tickets für die Veranstaltung gibt es online unter www.kulturevents-rheinneckar.com. Die Kapelle des Bergfriedhof ist barrierefrei.

