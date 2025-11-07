Heidelberg – Auf zum „Espresso mit Eckart Würzner“ am Montag, 17. November, nach Kirchheim! Heidelbergs Oberbürgermeister lädt Bürgerinnen und Bürger zum Austausch ein

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner lädt in seiner Reihe „Espresso mit Eckart Würzner“ Bürgerinnen und Bürger am Montag, 17. November 2025, von 16.30 bis 18 Uhr zum Austausch in das Seniorenzentrum Kirchheim in der Odenwaldstraße 4 ein. Oberbürgermeister Würzner möchte in lockerer Atmosphäre mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils ins Gespräch kommen und sich über ihre Fragen, Wünsche und Ideen austauschen.

Das Gespräch findet in offener Runde statt und bietet allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dadurch die Möglichkeit, auch die Anregungen anderer Menschen aus dem Stadtteil zu erfahren, sich mit ihnen auszutauschen und miteinander zu diskutieren. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mehr Informationen gibt es auch im Internet unter www.heidelberg.de/oberbürgermeister.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 7. November 2025, 23:30