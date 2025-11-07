Haßloch – Zwei Spielzeugwaffen lösen Großeinsatz der Polizei aus

Haßloch / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am heutigen Freitag kam es in Haßloch zu einem großen Polizeieinsatz. Gegen 08:50 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei Haßloch mit, dass sie einen jungen Mann in der Schmähgasse gesehen habe, der eine Waffe in der Hand hielt.

Da sie aber nur an ihm vorbeigefahren ist, konnte sie keine näheren Angaben machen. Die Polizei löste eine Großfahndung aus und konnte im Rahmen der Fahndung in der Lindenstraße einen jungen Mann ausfindig machen, auf den die Beschreibung passte.

In seinem Rucksack führte er zwei Spielzeugwaffen mit sich. Der 18-jährige aus Ruppertsberg gab an, dass er die Waffen gefunden und sich nichts dabei gedacht habe, damit umher zu laufen. Die Spielzeugwaffen wurden sichergestellt und der junge Mann wurde eindringlich über die Folgen seiner Handlung aufgeklärt.

Zuletzt aktualisiert am 7. November 2025, 12:26