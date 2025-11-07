Germersheim – Verteilung der Abfallkalender 2026 im Landkreis Germersheim startet ab der 47. Kalenderwoche

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab der 47. Kalenderwoche beginnt im Landkreis Germersheim die Verteilung der Abfallkalender für das Jahr 2026. Die Zustellung erfolgt durch die Firma PreZero Süd GmbH direkt an die Haushalte. Die Verteilung soll in der Weihnachtswoche abgeschlossen sein.

Ausnahme Stadt Wörth: Die Stadt Wörth mit ihren Ortsteilen Maximiliansau, Schaidt und Büchelberg erhält die Abfallkalender im Dezember wie gewohnt über das Amtsblatt.

Inhalte des Abfallkalenders: Der gedruckte Abfuhrkalender enthält sämtliche Leerungstermine für Abfallbehälter bis zu einem Volumen von 240 Litern. Darüber hinaus informiert er über Termine und Standorte der mobilen Problemmüllsammlung, Öffnungszeiten der drei Wertstoffhöfe im Landkreis sowie der stationären Problemmüllsammelstelle. Auch die Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Entsorgungspartner Fa. PreZero Süd, Fa. Remondis sowie Fa. Süd-Müll sind dort vermerkt.

Hinweis für Großbehälter: Für Abfallbehälter mit einem Volumen von 770 oder 1.100 Litern gelten gesonderte Leerungstermine, die nicht im gedruckten Kalender enthalten sind. Diese Termine sind ausschließlich im Internet auf der Homepage der Abfallwirtschaft ab 1. Dezember 2025 abrufbar.

Kalender nicht erhalten? Wer keinen Kalender über das Amtsblatt oder per Briefkasteneinwurf erhält, kann ab dem 19. Dezember 2025, ein Exemplar bei der zuständigen Verbandsgemeinde- bzw. Stadtverwaltung oder bei der Kreisverwaltung Germersheim abholen.

Online-Service: Die digitale Version des Abfallkalenders steht ab 1. Dezember im Internet unter https://www.abfallwirtschaft-germersheim.de/online-service.html zur Ansicht und zum Ausdruck zur Verfügung.

Quelle: Stadt Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 7. November 2025, 22:32