Frankenthal – Volkstrauertag – Gedenkstunde auf dem Hauptfriedhof

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Anlässlich des Volkstrauertags findet am Sonntag, 16. November am Mahnmal für die Toten des letzten Weltkrieges auf dem Frankenthaler Hauptfriedhof eine Gedenkstunde statt. Um 11.30 Uhr sprechen Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer und Dekan Mathias Gaschott einige Worte des Trostes. Der Oberbürgermeister wird auch den Kranz für die Stadt Frankenthal niederlegen. Die musikalische Umrahmung gestaltet die Stadtkapelle Frankenthal – Sinfonisches Blasorchester der Städtischen Musikschule unter der musikalischen Leitung von Björn Bein. Die Gedenkstunde findet auch bei schlechter Witterung im Freien statt.

Auf den Friedhöfen in Studernheim, Mörsch, Eppstein und Flomersheim finden keine gesonderten Gedenkstunden statt. Die Bürgerinnen und Bürger der Vororte sind herzlich eingeladen, an der Gedenkstunde auf dem Frankenthaler Hauptfriedhof teilzunehmen.

Zuletzt aktualisiert am 7. November 2025, 10:08