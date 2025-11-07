Edenkoben – Brand in Entsorgungsbetrieb – Feuerwehren im Großeinsatz

Edenkoben / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Am heutigen Freitag um circa 3:20 Uhr wurden die Feuerwehren aus Edenkoben, Edesheim, Maikammer und Venningen zu einem Industriebrand in den Seewiesen in Edenkoben alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehren stand eine große Menge Müll in Flammen. Der Müll lagerte in einer offenen Halle. Nach der Erkundung wurde umgehend mit dem Löschangriff unter Atemschutz begonnen. Im Verlaufe des Einsatzes griffen die

Flammen auf die Kunststoffleichthalle über. Der Brand konnte jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden, die Nachlöscharbeiten werden jedoch noch längere Zeit in Anspruch nehmen,. Unter Mithilfe eines firmeneigenen Baggers wurde der Müll auseinandergezogen und konnte mittels Schaum sukzessive abgelöst werden.

Durch die starke Rauchentwicklung wurde das Messfahrzeug der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen angefordert. Diese untersuchen im Umkreis die Luft nach Schadstoffen. Mittels Katwarn wird aufgrund der starken Geruchsbelästigung insbesondere im Stadtgebiet Edenkoben die Bevölkerung gewarnt. Der Einsatz wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Bei dem Einsatz sind 60 Feuerwehrleute mit circa 20 Fahrzeugen im Einsatz. Bisher gab es keine Verletzten.

Quelle Feuerwehr Edenkoben

Zuletzt aktualisiert am 7. November 2025, 09:46