Speyer – Kulturelle Veranstaltung im Feuerbachhaus

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Montag, 17. November 2025, 18:00 Uhr – Kultur im Feuerbachhaus Speyer

Zum Jubiläum „50 Jahre Feuerbachhaus Speyer“ lädt der Verein Feuerbachhaus herzlich zu einem besonderen Abend ein, der Wort und Musik auf eindrucksvolle Weise miteinander verbindet.

Michael Wagner, MdL, Vorsitzender des Ausschusses für Kultur im Landtag Rheinland-Pfalz, spricht zum Thema:

„Kultur ist Menschsein – über den Wert der Kultur und unsere Verantwortung, sie zu bewahren“

Wagner zeigt auf, wie Musik und Kunst unser Menschsein prägen, Bildung und Gesellschaft bereichern und warum ihre Förderung heute wichtiger denn je ist. Mit persönlichen Erfahrungen, eindrucksvollen Zitaten und leidenschaftlichen Plädoyers für musikalische und kulturelle Bildung macht er deutlich, dass Kultur kein Luxus, sondern essenzieller Bestandteil unserer Gesellschaft ist. Ein Abend voller Inspiration, Herz und Liebe zur Musik erwartet die Gäste im Feuerbachhaus in Speyer.

Im Geiste der legendären Schubertiaden – jener musikalischen Zusammenkünfte im Freundeskreis Franz Schuberts – erklingen ausgewählte Lieder des großen Romantikers. Prof. Leo Krämer, ehemaliger Domkapellmeister, begleitet Michael Wagner (Tenor) am Klavier.

Wie bei Franz Schubert Musik zur Sprache des Herzens wurde, so suchte Anselm Feuerbach in seiner Malerei nach der Schönheit und Wahrheit des Menschlichen – eine geistige Verwandtschaft, die an diesem Abend spürbar werden soll.

Der Eintritt ist frei. Da die Plätze im Feuerbachhaus begrenzt sind, bittet der Verein um rechtzeitiges Erscheinen. Das Feuerbachhaus öffnet um 17:15 Uhr. Über eine Spende zugunsten des Vereins Feuerbachhaus Speyer freuen sich alle Beteiligte.

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 08:43