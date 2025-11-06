Sinsheim – Gedenkfeiern am Volkstrauertag Sonntag, 16. November

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach wie vor fordern Krieg, Terror und Gewalt Opfer und Menschenleben. In ganz Deutschland halten die Menschen einen Moment inne; im Bundestag, sowie in allen Städten und Gemeinden finden Feierstunden zum Gedenken der Opfer statt. Auch die Stadt Sinsheim begeht den Volkstrauertag mit Gedenkfeiern im Zentralort und in den Stadtteilen. Die Bevölkerung ist hierzu freundlichst eingeladen. Die Feierstunde des Zentralorts findet am Sonntag, 16. November 2025 um 11:15 Uhr in der Friedhofshalle Sinsheim statt. Die Gedenkfeier wird von Herrn Oberbürgermeister Siesing und Pastoralreferentin Frau Powelske sowie den Schülern der Kraichgau-Realschule gestaltet. Die musikalische Umrahmung der Feier übernehmen der Liederkranz 1844 Sinsheim und die Musikschule Sinsheim.

Im Anschluss an die Feierstunde werden die Kameraden der Feuerwehr Sinsheim und Herr Oberbürgermeister Siesing die Kranzniederlegung am Ehrenmal vornehmen. Im Zeitraum zwischen 9:00 Uhr und 14:00 Uhr darf eine Kranzniederlegung am Ehrenmal ausschließlich durch die Stadt Sinsheim bzw. in deren Auftrag erfolgen. Daher kann in diesem Zeitraum das Zutrittsrecht in verschiedenen Teilen des Friedhofs kurzfristig eingeschränkt sein. Vorher bereits niedergelegte Kränze oder anderweitige Gedenkhinweise werden seitens der Stadtverwaltung entfernt.Details zu den einzelnen Veranstaltungen in den Stadtteilen werden im Stadtanzeiger bekannt gegeben.

Quelle: Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 13:24