Schifferstadt – Weihnachtswerkstatt in der Kita Kinderburg



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 15. November lädt das Team der Kinderburg von 10 bis 14 Uhr Groß und vor allem Klein zur Weihnachtswerkstatt in die Räumlichkeiten der Kita, Große Kapellenstraße 26, ein.

Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen gemütlichen Mittag voller kreativer Bastelangebote und weihnachtlicher Musik freuen. Als passende Stärkung gibt es frische Waffeln, Kaffee und Kuchen, herzhafte Leckereien, Punsch und alkoholfreien Glühwein.

„Wir freuen uns darauf, gemeinsam zu basteln, zu lachen und die Vorfreude auf Weihnachten zu

genießen“, sagt Kita-Leiterin Sabine Lepschy.

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 21:26