Schifferstadt – Unbekannter beschädigt Auto und flüchtet – Hinweise gesucht



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwochmorgen (05.11.25) stellte eine 45-Jährige ihren PKW auf

dem Parkplatz in der Jakobsgasse ab.

Als sie ca. eine halbe Stunde später an ihr Auto zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am

hinteren rechten Teil des Fahrzeuges fest. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 – 495-0

oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Ein Großteil der Unfallfluchten wird auf Parkplätzen oder an am Straßenrand geparkten Fahrzeugen begangen.

Daher rät die Polizei:

– Meiden Sie sehr enge Parkboxen.

– Merken oder fotografieren Sie sich das Kennzeichen der neben

Ihnen stehenden Fahrzeuge.

– Gehen Sie lieber ein paar Schritte mehr.

– Klappen Sie den Außenspiegel ein.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 21:50