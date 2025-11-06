Schifferstadt – Rational investieren – eine Einführung in Aktien und ETFs (online)

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, 14. November beginnt um 18 Uhr der Kurs „Rational investieren – eine Einführung in Aktien und ETFs“.

Der Kurs findet online statt und umfasst zwei Termine, jeweils freitags von 18 bis 20 Uhr.

Dieser Kurs richtet sich an alle, die den Einstieg in die Welt der Börse wagen möchten.

Im ersten Teil erfahren die Teilnehmenden die Grundlagen: Was sind Aktien, wie funktionieren

Börsen, welche Anlageklassen gibt es, und wie können sie Chancen und Risiken einschätzen?

Im zweiten Teil geht es um die praktische Umsetzung: Die Gewichtung des Portfolios, den

Kauf und Verkauf von Wertpapieren sowie die Recherche geeigneter ETFs. Abschließend

werden die steuerlichen Besonderheiten beleuchtet, damit die Kursteilnehmenden optimal

vorbereitet starten können.

Der Kurs bietet keine individuelle Anlageberatung, sondern vermittelt fundiertes Wissen für

eine eigenständige Entscheidungsfindung. Der Referent ist Wirtschaftsforscher (Bachelor of

Science in Wirtschaftswissenschaften / Master of Science Economics).

Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können

sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer

06235/44-593 melden.

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 21:40