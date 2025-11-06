Schifferstadt – Fahrzeuge in Garagen für entspanntere Park- und Verkehrssituation

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Garage als Partyraum, Büro oder Abstellkammer zu nutzen ist nach der

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz untersagt. Abgestellt und gelagert werden darf neben

Kraftfahrzeugen alles rund ums Auto. Darunter fallen Reifen, Dachgepäckträger und

Dachboxen oder Wagenheber.

Auch Betriebsstoffe wie Frostschutzmittel, Motoröl oder

Scheibenreiniger können in einer Garage ihren Platz finden, wenn sie „haushaltsübliche

Mengen“ nicht überschreiten.

Kurz zusammengefasst: Laut Landesbauverordnung ist der Zweck einer Garage das Abstellen

von Kraftfahrzeugen. Entscheidend ist, dass die Garage ohne große Aufräumarbeiten als

Stellplatz für das eigene Auto genutzt werden kann.

„Rund 230 öffentliche Parkplätze gibt es in Schifferstadt“, sagt Dieter Weißenmayer,

Beigeordneter für den Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, „es gäbe noch viele

mehr, wenn die Garagen für ihren eigentlichen Zweck genützt würden.“

Neben einer entspannteren Park- und Verkehrssituation sorgen weniger Fahrzeuge an den Gehwegen

auch für leichteres Durchkommen von Menschen mit Rollatoren oder Kinderwägen.

Text und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 21:36