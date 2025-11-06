  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

06.11.2025, 21:36 Uhr

Schifferstadt – Fahrzeuge in Garagen für entspanntere Park- und Verkehrssituation

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Garage als Partyraum, Büro oder Abstellkammer zu nutzen ist nach der
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz untersagt. Abgestellt und gelagert werden darf neben
Kraftfahrzeugen alles rund ums Auto. Darunter fallen Reifen, Dachgepäckträger und
Dachboxen oder Wagenheber.

Auch Betriebsstoffe wie Frostschutzmittel, Motoröl oder
Scheibenreiniger können in einer Garage ihren Platz finden, wenn sie „haushaltsübliche
Mengen“ nicht überschreiten.

Kurz zusammengefasst: Laut Landesbauverordnung ist der Zweck einer Garage das Abstellen
von Kraftfahrzeugen. Entscheidend ist, dass die Garage ohne große Aufräumarbeiten als
Stellplatz für das eigene Auto genutzt werden kann.

„Rund 230 öffentliche Parkplätze gibt es in Schifferstadt“, sagt Dieter Weißenmayer,
Beigeordneter für den Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, „es gäbe noch viele
mehr, wenn die Garagen für ihren eigentlichen Zweck genützt würden.“

Neben einer entspannteren Park- und Verkehrssituation sorgen weniger Fahrzeuge an den Gehwegen
auch für leichteres Durchkommen von Menschen mit Rollatoren oder Kinderwägen.

Text und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 21:36

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Sankt Leon-Rot – Aktuell – Scheunenbrand im Ortsteil Sankt Leon: Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

    • Sankt Leon-Rot – Aktuell – Scheunenbrand im Ortsteil Sankt Leon: Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz
      Sankt Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Neugasse im Ortsteil Sankt Leon ist am Donnerstagabend eine Scheune in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, um ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude zu verhindern. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Dichter ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – „Starke Wirtschaft – starkes Land?“ FDP lädt am 10. November zum Talk mit Daniela Schmitt, MdL Rheinland-Pfalz

    • Heidelberg – „Starke Wirtschaft – starkes Land?“ FDP lädt am 10. November zum Talk mit Daniela Schmitt, MdL Rheinland-Pfalz
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am kommenden Montag, den 10.11.2025, lädt die FDP Heidelberg unter dem Titel „Starke Wirtschaft – starkes Land?“ ein zu einem öffentlichen Treffen mit Frau Daniela Schmitt, MdL, Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz. Frau Schmitt spricht zur wirtschaflichen Lage der Länder. Im Anschluss findet eine Diskussionrunde ... Mehr lesen»

      • Heidelberg als „Recyclingpapierfreundlichste Stadt“ ausgezeichnet

    • Heidelberg als „Recyclingpapierfreundlichste Stadt“ ausgezeichnet
      Heidelberg / Metropolregion TRhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg ist die „Recyclingpapierfreundlichste Stadt“ in Deutschland. Die parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter hat die Auszeichnung am Dienstag, 4. November 2025, im Bundesumweltministerium in Berlin übergeben. Heidelberg setzte sich im Papieratlas-Städtewettbewerb 2025 der Initiative Pro Recyclingpapier (IPR) durch und erzielte den ersten Platz. In diesem Jahr beteiligten sich insgesamt ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Bergheim: Sperrung in Thibautstraße ab Montag, 10. November, wegen Kanalarbeiten

    • Heidelberg – Bergheim: Sperrung in Thibautstraße ab Montag, 10. November, wegen Kanalarbeiten
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Thibautstraße im Stadtteil Bergheim wird ab Montag, 10. November 2025, im Bereich der Hausnummer 1 für Auto- und Radfahrende voll gesperrt. Grund dafür sind Kanalarbeiten im Zuge einer Gebäudesanierung in dem Bereich. Die Arbeiten dauern bis Montag, 1. Dezember 2025. In dieser Zeit wird der Verkehr folgendermaßen geführt: INSERAT ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Doku-Reihe „Feuer & Flamme“: Alle zehn Folgen über die Feuerwehr Heidelberg in ARD-Mediathek

    • Heidelberg – Doku-Reihe „Feuer & Flamme“: Alle zehn Folgen über die Feuerwehr Heidelberg in ARD-Mediathek
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Spannende Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr Heidelberg – das erhalten die Zuschauerinnen und Zuschauer der zehnten Staffel der Doku-Reihe „Feuer & Flamme“. Das Produktionsteam der SEO Entertainment hat im Auftrag des SWR die Heidelberger Einsatzkräfte über fast 100 Tage lang rund um die Uhr begleitet. Mittlerweile sind alle zehn ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Schwimmabzeichen im City-Bad – Abnahme der Abzeichen Seepferdchen und Bronze

    • Heidelberg – Schwimmabzeichen im City-Bad – Abnahme der Abzeichen Seepferdchen und Bronze
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, den 15. November 2025, bieten die Stadtwerke Heidelberg Bäder im City-Bad im Sofienquartier allen Interessierten wieder die Abnahme von Schwimmabzeichen an. Zwischen 13 und 17 Uhr können sie die Prüfungen für das Seepferdchen sowie für das Deutsche Schwimmabzeichen Bronze absolvieren. Die Prüfungen finden auf einer vom Schwimmbetrieb abgetrennten ... Mehr lesen»

      • Schifferstadt – Rathaus am Montag, 10.11.2025 geschlossen

    • Schifferstadt – Rathaus am Montag, 10.11.2025 geschlossen
      Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Montag, 10. November bleibt das Schifferstadter Rathaus wegen einer IT-Umstellung für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind telefonisch sowie per E-Mail erreichbar. Ab Dienstag, 11. November ist das Rathaus wieder wie gewohnt geöffnet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Stadt Schifferstadt»

      • Ludwigshafen – VIDEO – Verkehrsunfall an der Kreuzung Kärner Eck – Eine Person von Feuerwehr befreit

    • Ludwigshafen – VIDEO – Verkehrsunfall an der Kreuzung Kärner Eck – Eine Person von Feuerwehr befreit
      Ludwigshafen – Gartenstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstagnachmittag (06.11.25) kam es an der Kreuzung Maudacher Straße / Kärner Eck in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und musste die verletzte Person mit technischem Gerät aus dem Fahrzeug befreien. ... Mehr lesen»

      • Hockenheim – Was kann das Sozialamt? Eine Hockenheimer Behörde stellt sich vor

    • Hockenheim – Was kann das Sozialamt? Eine Hockenheimer Behörde stellt sich vor
      Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der deutsche Behördendschungel ist für viele Bürgerinnen und Bürger oft undurchsichtig und schwer verständlich. Um ein klein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, hat es sich die Stadt Hockenheim zur Aufgabe gemacht, an einer besonders wichtigen Stelle im Verwaltungsapparat anzusetzen, diese besser zu erklären und von anderen abzugrenzen: dem Sozialamt. INSERAT ... Mehr lesen»

      • Wörth – Einbrecher erbeuten Schmuck

    • Wörth – Einbrecher erbeuten Schmuck
      Wörth am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Mittwoch (05.11.2025), drangen bislang unbekannte Täter zwischen 17 und 20:30 Uhr in Wörth am Rhein in der Straße Nachtweide in eine Erdgeschosswohnung ein. Sie brachen die Balkontür mittels Hebelwerkzeug auf und entwendeten Schmuck. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    November 2025
    M D M D F S S
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com