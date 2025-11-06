Schifferstadt – Ab Freitag: Spielplatz Großer Garten öffnet nach Umbau



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Neue Spielgeräte laden zum Entdecken und Toben ein

„Klar machen zum Entern“ heißt es ab Freitag, 7. November, wenn die kleinen Piraten ihr

neues, wetterbeständiges Spielschiff mit Steuerrad und Kompass erobern können.

Denn dann öffnet der Spielplatz Großer Garten nach dem Umbau. Für den Kleinkinderbereich rund

um das Piratenschiff wird noch ein neues Spielhaus nachgeliefert. Für die größeren Kinder ab

fünf Jahren gibt´s auf der gegenüberliegenden Fläche eine neue Kletterburg mit

Balancierelementen und funktionstüchtigem Burgtor.

Rückblick: Im Juli wurde das Holzschiff im Kleinkinderbereich auf dem Spielplatz Großer

Garten aus Sicherheitsgründen abgesperrt und musste abgebaut werden. Der Kletterturm im

gegenüberliegenden Spielbereich hatte ebenfalls das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht:

laut Stadtverwaltung mussten immer wieder Teile ausgetauscht werden. Beide Spielgeräte

hat der Hersteller Anfang Oktober montiert. Nachdem der Beton nun vollständig

ausgehärtet und das Spielen auf den Geräten damit sicher möglich ist, können die neuen

Geräte ab Freitag entdeckt und erobert werden.

Bei Fragen oder Anregungen zu den Schifferstadter Spielplätzen können sich Bürgerinnen

und Bürger an spielplatz@schifferstadt.de wenden.

Text und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 21:38