Schifferstadt – Ab Freitag: Spielplatz Großer Garten öffnet nach Umbau

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Neue Spielgeräte laden zum Entdecken und Toben ein
„Klar machen zum Entern“ heißt es ab Freitag, 7. November, wenn die kleinen Piraten ihr
neues, wetterbeständiges Spielschiff mit Steuerrad und Kompass erobern können.
Denn dann öffnet der Spielplatz Großer Garten nach dem Umbau. Für den Kleinkinderbereich rund
um das Piratenschiff wird noch ein neues Spielhaus nachgeliefert. Für die größeren Kinder ab
fünf Jahren gibt´s auf der gegenüberliegenden Fläche eine neue Kletterburg mit
Balancierelementen und funktionstüchtigem Burgtor.
Rückblick: Im Juli wurde das Holzschiff im Kleinkinderbereich auf dem Spielplatz Großer
Garten aus Sicherheitsgründen abgesperrt und musste abgebaut werden. Der Kletterturm im
gegenüberliegenden Spielbereich hatte ebenfalls das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht:
laut Stadtverwaltung mussten immer wieder Teile ausgetauscht werden. Beide Spielgeräte
hat der Hersteller Anfang Oktober montiert. Nachdem der Beton nun vollständig
ausgehärtet und das Spielen auf den Geräten damit sicher möglich ist, können die neuen
Geräte ab Freitag entdeckt und erobert werden.
Bei Fragen oder Anregungen zu den Schifferstadter Spielplätzen können sich Bürgerinnen
und Bürger an spielplatz@schifferstadt.de wenden.
Text und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 21:38