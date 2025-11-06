Sankt Leon-Rot – Aktuell – Scheunenbrand im Ortsteil Sankt Leon: Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Sankt Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Neugasse im Ortsteil Sankt Leon ist am Donnerstagabend eine Scheune in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, um ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude zu verhindern.

Dichter Rauch war in weiten Teilen des Orts zu sehen. Anwohnerinnen und Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Neben mehreren Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Leon-Rot waren auch Polizei und Rettungsdienst vor Ort, um den Einsatz abzusichern.

Über die Ursache des Feuers liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Ebenso ist bislang nicht bekannt, ob Personen verletzt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Während der Löscharbeiten kam es im Bereich der Neugasse und den umliegenden Straßen zu Verkehrsbehinderungen. Wie lange der Einsatz andauert, ist aktuell noch unklar.

MRN-News wird über den weiteren Verlauf und die Ergebnisse der Ermittlungen berichten, sobald neue Informationen vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 20:39