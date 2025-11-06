Sandhausen – Schwerer Unfall an der Tank.-und Rastanlage Hardtwald-Ost – 25-jähriger schwer verletzt

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie die Polizei mitteilt kam es gegen 01:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 5 im Zufahrtsbereich der Tank- und Rastanlage Hardtwald-Ost.

Hierbei wurde der alleinbeteiligte 25-jährige Fahrer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden, es wurde durch eine Fachfirma abgeschleppt.

Der Zufahrtsbereich zur Tank und Rastanlage Hardtwald-Ost in Fahrtrichtung Norden musste zur Unfallaufnahme gesperrt werden.

Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Nach erfolgter Unfallaufnahme und den anschließenden Reinigungsarbeiten konnte der Zufahrtsbereich der Tank- und Rastanlage gegen 05:30 Uhr wieder freigegeben werden. Die genaue Unfallursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen des Autobahnpolizeireviers Walldorf.

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 07:38