Rhein-Pfalz-Kreis – Zwei Tote nach schwerem Unfall auf der B9 bei Limburgerhof – Rettungshubschrauber im Einsatz

Rhein-Pfalz-Kreis / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar –

Wie bei MRN-News bereits berichtet, kam es am Mittwochmittag (29.10.2025) auf der Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Speyer, kurz vor der Ausfahrt Limburgerhof, zu einem schweren Verkehrsunfall. Inzwischen steht tragischerweise fest: Zwei der insgesamt fünf verletzten Personen sind im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen verstorben.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 59-jähriger Fahrer eines VW aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Ford Mondeo auf. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt.

Die Feuerwehr Ludwigshafen musste mehrere Insassen mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Wrack befreien. Unterstützt wurde sie von der Freiwilligen Feuerwehr Rheinauen. Neben mehreren Rettungswagen und Notärzten war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Während der aufwendigen Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Richtungsfahrbahn Speyer über mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Positiv hervorzuheben: Die Rettungsgasse funktionierte vorbildlich, wodurch die Einsatzkräfte schnell zur Unfallstelle gelangen konnten.

Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 25.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte Unaufmerksamkeit eine Rolle gespielt haben.

MRN-News wird weiter berichten, sobald neue Informationen vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 10:35