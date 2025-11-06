Mannheim – Weirauch macht Zukunft des Lehrschwimmbeckens in der Friedrichsfeldschule zum Thema im Landtag

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Mannheimer SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Boris Weirauch macht nach einem persönlichen Austausch mit der Turn- und Sportgemeinschaft Seckenheim (TSG) die unklare Zukunft des Lehrschwimmbeckens an der Friedrichsfeldschule zum Thema im Landtag von Baden-Württemberg.

Der Verein bekräftigte seine Bereitschaft den Betrieb des Lehrschwimmbeckens zu übernehmen. Die Stadt Mannheim lehnte dies bislang jedoch ab und verwies darauf, dass die Friedrichsfeldschule perspektivisch zu einer Ganztagsschule ausgebaut werden soll. Angabegemäß könne die Stadt der TSG nur Verträge mit jährlicher, entschädigungsloser Kündigungsmöglichkeit anbieten. Weirauch zeigt sich überrascht über diese Begründung. Ihm sind entsprechende Planungen derzeit nicht bekannt. Nach seiner Kenntnis nahm die Stadt bislang lediglich kleinere Instandhaltungsmaßnahmen am Lehrschwimmbecken vor.

„Die derzeitige finanzielle Lage der Stadt Mannheim lässt nicht erkennen, dass die Friedrichsfeldschule in den kommenden fünf Jahren ausgebaut wird“, fordert Weirauch in diesem Punkt Klarheit. Er betont, dass die Stadt alles daransetzen muss, bestehende Schwimmangebote in den Stadtteilen zu erhalten.

Weirauch unterstreicht zudem, dass der Schwimmunterricht ein unverzichtbarer Bestandteil der Bildung und Sicherheit von Kindern ist. „Wenn engagierte Vereine wie die TSG Seckenheim bereit sind Verantwortung zu übernehmen, sollte die Stadt diese Initiative unterstützen, anstatt sie auszubremsen“, so der Landtagsabgeordnete abschließend.

