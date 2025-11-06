Mannheim – Weihnachtsmarkt am historischen Wasserturm vom 24. November bis zum 23. Dezember

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 24. November bis zum 23. Dezember bilden rund 160 Hütten am historischen Wasserturm ein stimmungsvolles Ambiente zum Bummeln, Einkaufen und Genießen

Glanzvolle Weihnachtslichter, Kunsthandwerk aus aller Welt, traditionelle und moderne Weihnachtsdeko und über allem der Duft von süßen, herzhaften und gehaltvollen Genüssen: Der Mannheimer Weihnachtsmarkt ist ein Fest für alle Sinne! Ab 24. November lädt er täglich von 11 bis 21 Uhr zum Einkaufen und Flanieren ein. Wer hierher kommt, entdeckt kleine und größere Schätze zum Verschenken und Genießen und verbringt mit Familie und Freunden, Kollegen oder Reisegefährten schöne Stunden inmitten liebevoll geschmückter Hütten. Für die Jüngsten drehen Karussells, ein Kinder-Riesenrad und eine Kinder-Eisenbahn ihre Runden. Menschen jeden Alters lassen sich gerne auf dem über 130 Jahre alten Etagenkarussell zu den festlichen Klängen der Orgel in vergangene Zeiten entführen. Ein weiteres Highlight ist die 18 Meter hohe Weihnachtspyramide mit Gaststube.

Für das richtige Weihnachtsfeeling stehen Krippen und reichhaltiges Zubehör bereit, ebenso Sammelfiguren, Christbaumschmuck, Papiersterne und Räuchermännchen. Kunstvoll gefertigte Figuren aus Holz- und Speckstein, Körbe aus Seegras, handgemachter Schmuck und farbenfrohe Wandbehänge lassen sich prima verschenken, ebenso Retro-Schilder, Badekugeln, Seifen und Duftöle. Für die Weihnachtsküche findet man Back- und Ausstechformen, Aromanudeln, Öle und Dips, Antipasti und Trockenfrüchte. Vor Ort stärkt man sich mit gefüllten Ofenkartoffeln, Flammlachs-Variationen, Corndogs und natürlich Bratwurst in großer Vielfalt. Danach locken Baumstriezel, Waffeln und Crêpes. In den Tassen dampfen Glühwein, Kinderpunsch und heiße Schokolade.

Auf der Bühne bezaubern täglich um 18 Uhr Bläserensembles und Bands, Tanzgruppen und Chöre das Publikum mit einem bunten Programm von Kinderzirkus bis Stepptanz, Weihnachtsmusik bis Rock/Pop. Freitags bis sonntags kommt der Weihnachtsmann zum Erinnerungsfoto. Mit einem kleinen Kostenbeitrag unterstützt der Ladies‘ Circle Mannheim Kinderprojekte. Am Sonderstand „Informieren und Helfen“ verkaufen Ehrenamtliche von 31 Organisationen Selbstgemachtes zugunsten gemeinnütziger Projekte.

Der Mannheimer Weihnachtsmarkt ist ein beliebtes Ausflugsziel und gut zu erreichen. Vom Hauptbahnhof geht man nur wenige Minuten zu Fuß, mehrere Stadtbahnhaltestellen sind in unmittelbarer Nähe. Direkt unter dem Markt befinden sich zwei Tiefgaragen. Busse halten zum Ein- und Aussteigen in der Roonstraße gegenüber und parken am Friedensplatz.

Mannheimer Weihnachtsmarkt am Wasserturm

24.11. – 23.12.2025

Täglich 11 Uhr bis 21 Uhr

Quelle:Mannheimer Weihnachtsmarkt GmbH

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 14:33