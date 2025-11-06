Mannheim – Defekte Lichtsignalanlage in der Seckenheimer Landstraße / Pforzheimer Straße in Mannheim Seckenheim



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Ampelanlage an der Seckenheimer Landstraße / Pforzheimer Straße ist defekt. Die Ampelanlage kann nicht repariert werden und muss daher ersetzt werden.

Um eine sichere Querung der Seckenheimer Landstraße sicherstellen zu können, wurde zunächst eine provisorische Ampelanlage in Auftrag gegeben. Diese Anlage wird in den nächsten Wochen aktiviert. Der Ersatz der bisherigen Ampelanlage erfolgt dann im Frühjahr 2026.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 21:53