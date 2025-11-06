Ludwigshafen – Zigarettenautomat gesprengt

– Symbolbild -Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Donnerstag (06.11.2025), gegen 4:10 Uhr, meldete ein Anwohner der Bayreuther Straße, dass er soeben einen lauten Knall wahrgenommen habe und anschließend zwei dunkel gekleidete Personen auf E-Scootern flüchten gesehen habe. Vor Ort stellten die Polizeikräfte fest, dass der Zigarettenautomat vor dem Mehrfamilienhaus gesprengt wurde. Ob etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt. Im Rahmen der Fahndung konnten die Tatverdächtigen nicht festgestellt werden.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Quelle Polizeipräsidium Rheinpfalz Foto Archiv MRN News

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 16:14