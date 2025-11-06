Ludwigshafen – VIDEO – Verkehrsunfall an der Kreuzung Kärner Eck – Eine Person von Feuerwehr befreit

Ludwigshafen – Gartenstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstagnachmittag (06.11.25) kam es an der Kreuzung Maudacher Straße / Kärner Eck in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und musste die verletzte Person mit technischem Gerät aus dem Fahrzeug befreien.

https://youtu.be/hUnBG-433fo

Neben der Feuerwehr waren auch Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Über den genauen Unfallhergang liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es im Bereich der Maudacher Straße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Autofahrerinnen und Autofahrern wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Sobald weitere Informationen vorliegen, wird MRN-News nachberichten.

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 18:40