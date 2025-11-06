Ludwigshafen – Unabhängige Patientenberatung im Haus der Begegnung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nachdem sich der Anwaltsverein seit Februar 2024 mit seinem Angebot der kostenlosen Rechtsberatung für einkommensschwache Menschen kontinuierlich mittwochs (außer Schulferienzeit) im Haus der Begegnung etablieren konnte, kommt ab dem 18. November ein neues Beratungsangebot in dem Quartiersbüro hinzu.

Die Stiftung Unabhängige Patientenberatung Deutschland (SUPD) wird ab dem 18.November vorerst einmal im Monat dienstags von 11 bis 15 Uhr vor Ort im Haus der Begegnung sein.

Die Stiftung berät unabhängig, neutral, kostenfrei und auf Grundlagen bester verfügbarer wissenschaftlicher Beweise (evidenzbasierend) zu gesundheitlichen und gesundheitsrechtlichen Fragen. Die Qualität der Beratung richtet sich konsequent an den Bedürfnissen der Ratsuchenden aus, damit diese auf informierter Grundlage persönliche Gesundheitsinteressen und Ansprüche gegenüber Leistungserbringern und Kostenträgern durchsetzen können – unabhängig vom Versicherungsstatus.

SUPD möchte die Patientenorientierung im Gesundheitswesen durch

Unterstützung und Hilfe stärken.

Hinsichtlich der bestehenden Angebote, wie der Lern-Treff montags in Kooperation mit der VHS, die schon erwähnte Rechtsberatung mittwochs, das Frauenkaffee donnerstagvormittags und der Kaffeeklatsch (offener Treff) donnerstagnachmittags als auch der Kochclub

freitagvormittags, ergänzt die Beratung der SUPD die Angebotspallette des Quartiersbüros. Hinzu kommt die vierteljährliche „Sprechstunde vor Ort“ des Ortsvorstehers.

