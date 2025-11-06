Ludwigshafen – SV Südwest gastiert beim Tabellenführer TSG Jockgrim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, den 09.11.2025, gastiert der SV Südwest Ludwigshafen beim aktuellen Tabellenführer TSG Jockgrim. Nach dem überzeugenden 4:2-Heimerfolg gegen TuS Mechtersheim II reist Südwest mit breiter Brust, aber auch mit großem Respekt zum Spitzenreiter der Bezirksliga.

Die Mannschaft von Trainer Ediz Sari möchte den positiven Schwung aus den letzten Wochen mitnehmen und dem Tabellenführer aus Jockgrim alles abverlangen. „Wir wollen auch in Jockgrim mutig auftreten und versuchen, etwas Zählbares mitzunehmen“, erklärt Sari. „Die Jungs haben zuletzt gezeigt, dass sie auch in schwierigen Situationen zusammenhalten und als Team funktionieren. Genau das wird auch am Sonntag wieder entscheidend sein.“

Auch Vorstand Serdar Göklap blickt der Partie mit Spannung entgegen, sieht sie aber nicht als unlösbare Aufgabe: „Das wird sicher eine schwere, aber keine unlösbare Aufgabe. Jockgrim spielt bislang eine starke Saison, aber wir haben schon oft gezeigt, dass wir gegen große Gegner bestehen können. Wenn die Mannschaft kämpft, diszipliniert bleibt und ihre Chancen nutzt, ist alles möglich.“

Die Blau-Weißen hoffen dabei erneut auf tatkräftige Unterstützung ihrer Fans, die das Team auch auswärts lautstark anfeuern sollen.

Anpfiff der Partie ist am Sonntag um 14:00 Uhr in Jockgrim. ( Anpfiffzeit hat sich geändert statt 15:30 nun 14:00 Uhr ) Beide Teams wollen die drei Punkte – für Spannung ist also gesorgt.

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 11:35