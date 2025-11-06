Ludwigshafen – Stadtverwaltung aktuell telefonisch nicht erreichbar

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Technische Störung sorgt seit dem Morgen für Ausfälle im Telefonnetz – Wie die MRN-News-Redaktion aus mehreren Bürgerhinweisen erfahren hat, ist die Stadtverwaltung Ludwigshafen seit den frühen Morgenstunden telefonisch nur eingeschränkt oder gar nicht erreichbar. Betroffen sind nach ersten Rückmeldungen unter anderem die Zentrale, das Bürgerbüro sowie einzelne Fachbereiche.

Anrufer berichten, dass Gespräche nach kurzer Zeit abgebrochen oder gar nicht erst angenommen werden. Auch die Behördennummer 115 scheint derzeit nicht erreichbar zu sein. Eine offizielle Mitteilung der Stadt liegt bislang nicht vor.

Nach MRN-News-Informationen arbeitet die Verwaltung gemeinsam mit den zuständigen Technikern bereits an einer Lösung. Die Ursache der Störung ist nach aktuellem Stand noch unklar.

Empfohlen wird, wichtige Anliegen vorübergehend per E-Mail oder über die Online-Dienste auf der städtischen Internetseite (www.ludwigshafen.de

