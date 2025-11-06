  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

06.11.2025, 16:17 Uhr

Ludwigshafen – Schwerer Raub in der Innenstadt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Wie die Polizei mitteilt wurde am gestrigen Abend (05.11.2025, gegen 20:20 Uhr) ein 36-Jähriger in der Otto-Stabel-Straße von zwei unbekannten Männern angegriffen.

Die Unbekannten Täter besprühten den Geschädigten mit K.O.-Spray (Pfefferspray) und entwendeten anschließend sein Mobiltelefon sowie etwa 500 Euro Bargeld.

Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Eine Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben?

Melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.

      Ludwigshafen – Zigarettenautomat gesprengt

    Ludwigshafen – Zigarettenautomat gesprengt
      – Symbolbild -Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Donnerstag (06.11.2025), gegen 4:10 Uhr, meldete ein Anwohner der Bayreuther Straße, dass er soeben einen lauten Knall wahrgenommen habe und anschließend zwei dunkel gekleidete Personen auf E-Scootern flüchten gesehen habe. Vor Ort stellten die Polizeikräfte fest, dass der Zigarettenautomat vor dem Mehrfamilienhaus gesprengt wurde. Ob etwas entwendet ...

      Ludwigshafen – Erstmeldung: Aktuell Unfall auf der Maudacherstraße – Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

    Ludwigshafen – Erstmeldung: Aktuell Unfall auf der Maudacherstraße – Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf der Maudacherstraße, im Bereich der Kreuzung Leininger Straße / Kärntnerstraße, hat sich aktuell, am heutigen Nachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind aktuell vor Ort und im Einsatz.

      Malsch – LKW-Brand auf A5 sorgt aktuell für starke Staubildung

    Malsch – LKW-Brand auf A5 sorgt aktuell für starke Staubildung
      Malsch / A5 / Karlsruhe (ots) Der Auflieger eines LKW geriet am Donnerstagmittag auf der Bundesautobahn 5 in Brand und sorgte für eine erhebliche Staubildung.

      Rhein-Pfalz-Kreis – Tanzveranstaltung der Gemeindeschwestern plus ein voller Erfolg

    Rhein-Pfalz-Kreis – Tanzveranstaltung der Gemeindeschwestern plus ein voller Erfolg
      Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. 130 Seniorinnen und Senioren schwingen das Tanzbein

      Mannheim – Weihnachtsmarkt am historischen Wasserturm vom 24. November bis zum 23. Dezember

    Mannheim – Weihnachtsmarkt am historischen Wasserturm vom 24. November bis zum 23. Dezember
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 24. November bis zum 23. Dezember bilden rund 160 Hütten am historischen Wasserturm ein stimmungsvolles Ambiente zum Bummeln, Einkaufen und Genießen

      Mannheim – Eisdiscos im Eissportzentrum Herzogenried

    Mannheim – Eisdiscos im Eissportzentrum Herzogenried
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am morgigen Freitag, den 07.11.2025, können alle Eislaufbegeisterten bei den Eisdiscos für Groß und Klein im Eissportzentrum Herzogenried wieder über die Eisfläche gleiten.

      Mannheim – Einbruch in geparktes Auto

    Mannheim – Einbruch in geparktes Auto
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Unbekannte brachen am Mittwochabend im Stadtteil Innenstadt in ein geparktes Auto ein und erbeuteten dabei Bargeld, Parfüm und persönliche Gegenstände des Fahrzeugbesitzers.

      Heidelberg – Abweichender Betrieb wegen Martinsumzug in Kirchheim

    Heidelberg – Abweichender Betrieb wegen Martinsumzug in Kirchheim
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen des diesjährigen Martinsumzugs in Kirchheim kommt es am Sonntag, 9. November 2025, im Zeitraum von etwa 17 Uhr bis etwa 18:30 Uhr, zu abweichendem Betrieb auf der rnv-Buslinie 33.

      Ludwigshafen – Unabhängige Patientenberatung im Haus der Begegnung

    Ludwigshafen – Unabhängige Patientenberatung im Haus der Begegnung
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nachdem sich der Anwaltsverein seit Februar 2024 mit seinem Angebot der kostenlosen Rechtsberatung für einkommensschwache Menschen kontinuierlich mittwochs (außer Schulferienzeit) im Haus der Begegnung etablieren konnte, kommt ab dem 18. November ein neues Beratungsangebot in dem Quartiersbüro hinzu.

      Eberbach – Stadtbibliothek geschlossen

    Eberbach – Stadtbibliothek geschlossen
      Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtbibliothek bleibt am Samstag, den 15. November 2025, geschlossen. An diesem Tag findet in der Stadthalle der Kreativmarkt statt.

