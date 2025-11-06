Ludwigshafen – Schwerer Raub in der Innenstadt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Wie die Polizei mitteilt wurde am gestrigen Abend (05.11.2025, gegen 20:20 Uhr) ein 36-Jähriger in der Otto-Stabel-Straße von zwei unbekannten Männern angegriffen.

Die Unbekannten Täter besprühten den Geschädigten mit K.O.-Spray (Pfefferspray) und entwendeten anschließend sein Mobiltelefon sowie etwa 500 Euro Bargeld.

Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Eine Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben?

Melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.

