Ludwigshafen – Erstmeldung: Aktuell Unfall auf der Maudacherstraße – Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf der Maudacherstraße, im Bereich der Kreuzung Leininger Straße / Kärntnerstraße, hat sich aktuell, am heutigen Nachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind aktuell vor Ort und im Einsatz.

Der Verkehr auf der Maudacherstraße in Fahrtrichtung Gartenstadt wird über die Kärntnerstraße umgeleitet. Dadurch kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen und stockendem Verkehr im betroffenen Bereich.

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Unfallaufnahme und Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Über mögliche Verletzte liegen bislang keine gesicherten Informationen vor.

Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich nach Möglichkeit zu meiden und die Anweisungen der Einsatzkräfte zu beachten.

Weitere Informationen folgen.

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 16:08