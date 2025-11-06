Ludwigshafen – „British Christmas“: Mitglieder für Projektchor gesucht – Sieben Proben geplant – Auftritt am zweiten Weihnachtstag

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Protestantische Bezirkskantorat Ludwigshafen sucht für ein Chorprojekt wieder Menschen mit Freude am Singen. Dieses Mal sollen die Stimmen den besonderen Zauber britischer Weihnachtsmusik wecken.

Die Proben für „British Christmas“ beginnen bereits am Montag, 10. November, teilt das Protestantische Dekanat Ludwigshafen mit. Chorerfahrung ist willkommen, aber keine Voraussetzung. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Noten werden gestellt.

Insgesamt plant das Bezirkskantorat sieben Proben, die stets montags 19.30 bis 21 Uhr im Gemeindezentrum der Lukaskirche (Silcherstraße 9, Ludwigshafen-Süd) stattfinden, ausgenommen die Generalprobe. Zu ihr – wie zum Auftritt am zweiten Weihnachtstag – findet sich der Projektchor in der Apostelkirche ein (Rohrlachstraße 70, Hemshof).

Bereits zum dritten Mal feiert die Kirche nach britischem Vorbild „A Festival of Nine Lessons and Carols“. Der Gottesdienst beinhaltet neun biblische Lesungen (lessons) und Weihnachtslieder (carols), die abwechselnd vorgetragen und gesungen werden. Diese Form des Weihnachtsgottesdienstes wird vorwiegend in Großbritannien zelebriert.

„British Christmas“ ist das letzte Chorprojekt unter dem Titel „vocal.total.25“ in diesem Jahr. Projektchöre fanden sich bereits zusammen für eine musikalische Andacht zur Passion, einen Konfirmationsgottesdienst und für den Dekanatskirchenmusiktag.

Info

Probenplan unter www.bezirkskantorat-ludwigshafen.de

Infos auch beim Bezirkskantor Tobias Martin, 0 62 34 – 92 91 847, tobias.martin@evkirchepfalz.de

Bildunterschrift: Zuletzt formierte sich ein Projektchor unter Leitung von Bezirkskantor Tobias Martin anlässlich des Dekanatskirchenmusiktags.

Fotovermerk: Prot. Dekanat LU/Wagner

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 11:30