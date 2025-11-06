  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

06.11.2025, 8:48 Uhr

Ludwigshafen – Auszeichnungen an Feuerwehrleute überreicht – Langjähriger Einsatz zum Schutz der Bevölkerung mit Ehrungen in Gold, Silber und Bronze bedacht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Mehr als 40 Feuerwehrleute sind am Mittwochabend, 5. November 2025, mit den Feuerwehrehrenzeichen des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Sie erhielten die Auszeichnungen für ihr langjähriges – zum Teil über mehrere Jahrzehnte andauerndes – aktives und pflichttreues Engagement zum Schutz der Bevölkerung. Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck zeichnete stellvertretend für den rheinland-pfälzischen Innenminister Michael Ebling mit dem Leitenden Branddirektor Stefan Bruck, Leiter der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen, und den Leitern der hiesigen Werkfeuerwehren Michael Sabel (AbbVie), Bruno Wagner (Raschig) sowie Dr. Martin Kaller (BASF SE) die zu Ehrenden aus.
Für ihre 45-Jährige Tätigkeit als Feuerwehrmänner erhielten Peter Franke von der Freiwilligen Feuerwehr Ruchheim und Gerhard Hartmann von der BASF-Werkfeuerwehr das Feuerwehrehrenzeichen in Gold. Für 35 Jahre im Dienst des Feuerwehrwesens bekamen Matthias Armbrust, Hans-Peter Conrad, Bernhard Heese, Peter Ohmer, Bernd Sturm,
Martin Weigel und Thomas Windecker von der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen die Auszeichnung verliehen. Ebenfalls mit dieser Ehrung in Gold wurden Bernhard Ledig, Christian Lepper, Markus Reith und Frank Stahl von der BASF-Werkfeuerwehr sowie Charles Uhl von der AbbVie-Werkfeuerwehr bedacht.
Für ein Vierteljahrhundert im Dienst des Feuerwehrwesens wurden Uli Eisenhardt, Marco Gosdzik, Marcel Rettig, Andreas Sauer, Sascha Sauter, Thorsten Schönherr, Alexander Schönung und Marc-André Schöttner von der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen ausgezeichnet. Ebenfalls auf 25 Jahre als Feuerwehrleute konnten Thorsten Cramer, Steffen König, Daniel Kreiselmaier und Michael Sabel von der Freiwilligen Feuerwehr Ruchheim zurückblicken. Das Ehrenzeichen in Silber erhielten zudem Andreas Braun, Rauolino Mass und Sven Tremmel von der Werkfeuerwehr Raschig. Von der BASF-Werkfeuerwehr bekamen Jens Christophersen und Jörg Ehresmann für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst die Auszeichnung in Silber, für die AbbVie-Werkfeuerwehr erhielt Timo Rust diese Ehrung.
Für ihr 15-Jähriges Wirken als Feuerwehrleute wurden bei der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen Tjark Dengler, Sebastian Heck, Lars Kegler, Christian Silhanek und Simon Zubrod ausgezeichnet. Die Würdigung für ihr langjähriges Engagement erhielten von der Freiwilligen Feuerwehr die Kamerad*innen Felix Flatter, Kevin Vatter-Kolb (beide Einheit Oppau) sowie Vera Bender und Mathias Röchner (beide Einheit Ruchheim). Ebenfalls mit dem Ehrenzeichen in Bronze wurden Marco Koch, Steffen Kölzer und Martin Vogelgesang von der Raschig-Werkfeuerwehr ausgezeichnet.
Oberbürgermeisterin Steinruck bedankte sich bei den geehrten Feuerwehrleuten, die sie persönlich als selbstlose, mutige Menschen wahrnehme. „Für den Schutz und die Sicherheit der Bevölkerung leisten Sie alle gemeinsam mit Ihren Kamerad*innen einen immens wichtigen, unerlässlichen Beitrag. Auf Sie ist auch in höchster Not Verlass, Sie behalten auch in äußerst herausfordernden Situationen die Ruhe, um Leben zu retten und Gefahren von der Allgemeinheit abzuwenden, selbst wenn das häufig mit Risiken für Sie selbst verknüpft ist. Im Namen der gesamten Stadtverwaltung sage ich ,Vielen Dank‘ für ihre Tätigkeit bei der Feuerwehr.“
Quelle Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 08:48

