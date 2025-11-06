Landau – Stadtverwaltung Landau am Donnerstag, 13. November, vormittags geschlossen: Ämter und Abteilungen aufgrund einer internen Veranstaltung erst nachmittags offen



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund einer internen Veranstaltung bleibt die Stadtverwaltung Landau am

Donnerstag, 13. November, am Vormittag geschlossen.

Ab 8:30 Uhr findet die Personalversammlung der Stadtverwaltung Landau im Alten Kaufhaus statt. Um

allen Mitarbeitenden die Teilnahme an der Versammlung zu ermöglichen, sind alle Ämter und Abteilungen der Stadtverwaltung erst ab 14 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet.

Bildunterschrift: Am Donnerstag, 13. November, bleiben vormittags die Ämter

und Abteilungen der Stadtverwaltung Landau geschlossen. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 21:52