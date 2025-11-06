Landau – Große Freude beim Landauer Zoo und Zoofreundeskreis – Ministerpräsident Alexander Schweitzer übergibt Förderbescheid zur Neugestaltung des Flamingogeheges



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein großes Bauvorhaben im Zoo Landau in der Pfalz wirft seine Schatten voraus. In den vergangenen Tagen war bereits zum vierten Mal in diesem Jahr der rheinland-pfälzische

Ministerpräsident Alexander Schweitzer zu Gast im Zoo.

Der erfreuliche Anlass diesmal war die Übergabe eines großzügigen Förderbescheids aus Investitionsstockmitteln des

Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von rund 1,17 Millionen Euro. Zusammen mit dem sehr

nennenswerten Bekenntnis des Freundeskreis Zoo Landau e.V. in der Größenordnung bis

zu 750.000 Euro ist nun die Finanzierung für eine komplette Neugestaltung der

Flamingoanlage im Zoo Landau gesichert.



„Rheinland-Pfalz ist für uns Heimat – und die Menschen wollen, dass sich ihre Heimat gut

entwickelt. Dafür setzen wir uns ein und haben die Unterstützung für unsere Kommunen

in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. Der Investitionsstock ist seit Jahrzehnten

eines unserer erfolgreichsten Förderprogramme und trägt entscheidend dazu bei, die

kommunale Infrastruktur zu stärken. Dass die Mittel gut angelegt sind, zeigt sich auch

hier in Landau, wo mit den Fördergeldern ein Projekt entsteht, das Tierwohl und

Lebensqualität gleichermaßen fördert“, so Ministerpräsident Alexander Schweitzer bei

der Förderbescheidübergabe.

„Im Namen der Stadt Landau, der Zooleitung und auch des Zoofreundeskreises danke ich

ausdrücklich für diese maßgebliche Unterstützung des dann vom Finanzierungsvolumen

größten Bauvorhabens in der 120-jährigen Geschichte des Landauer Zoos,“ sagte Landaus

Bürgermeister und Zoodezernent Lukas Hartmann im Kreis der Anwesenden.

Zoodirektor Dr. Jens-Ove Heckel und der Planungsarchitekt Peter Buchert von PiA-

Architekten in Landau erläuterten dazu die Beweggründe und den Umfang der baulichen

Maßnahmen. Der zentral im Zoo Landau gelegene Flamingoteich stammt noch aus der

Gründungszeit des Zoos. Die Anpassung der Flamingohaltung an neue Haltungsformen

und -anforderungen werde nun umgesetzt.

Für die mehr als 30-köpfige Chile-Flamingo-Gruppe, die auf bis zu 50 Vögel anwachsen soll, wird im Laufe des kommenden Jahres ein rund 870 qm großes, übernetztes Gehege mit Lagune und Brutbereich entstehen. Ein

ebenfalls großzügiges, für Zoogäste einsehbares Stallgebäude mit Flachwasserbecken

wird, wenn es die Lage erfordert, eine tiergerechte Indoor-Unterbringung gewährleisten.



Die Übernetzung der gesamten Anlage verhindert zukünftig das Eindringen von

Fressfeinden und Wildvögeln. Das ermöglicht eine sicherere Brut der dann flugfähigen

Vögel und reduziert das Risiko des Eintrags von Krankheiten wie beispielsweise auch der

Vogelgrippe.

Die schon jetzt mit in der Anlage lebenden Wasserschildkröten, bei denen es sich

ausschließlich um Fund- und Abgabetiere handelt, werden auch im neuen Gehege ein

Zuhause finden. Neu vertreten sein werden außerdem südamerikanische

Wildmeerschweinchen, die Stammform des Hausmeerschweinchens, die in einem

integrierten Gehegebereich untergebracht werden. Den Zoogästen wird sich die neue

Anlage im Zuge des Zoorundgangs zum einen durch einen überdachten

Beobachtungsunterstand in Höhe des Eingangs zum Affen- und Warmhaus erschließen.

Des Weiteren wird ein ebenfalls barrierefreier Bohlensteg die Gäste nochmals innerhalb

der Großvoliere über den rückwärtigen Teil der Lagune führen.

Nicht zuletzt wegen des großen Stallgebäudes, des kompletten Neubaus der Teichlagune

und der hochwertigen Edelstahlnetzkonstruktion sind die zwei großen Geldgeber

gefragt. „Eine Investition, die eine weitere Optimierung zu Gunsten des Tierwohls und

zum besseren Schutz einer sehr wertvollen und bei den Zoobesuchenden sehr beliebten

Tiergruppe ermöglicht,“ darüber freue sich laut Zoodirektor Heckel nun das gesamte

Zooteam.

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 23:27