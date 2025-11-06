Ladenburg – Martinszug startet auf der Wiese „An der Bleiche“

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Ladenburg informiert, dass der diesjährige Martinszug am Dienstag, den 11. November 2025, um 18.00 Uhr beginnt. Bereits zum dritten Mal findet die Veranstaltung unter Federführung der katholischen Kirchengemeinde St. Gallus statt. Der Aufstellungsbereich befindet sich, wie im Vorjahr, auf der Wiese „An der Bleiche“ neben der Calisthenics-Anlage im Bereich Jahnstraße, gegenüber der Pflastermühle und Jahnhalle.

Der Zugweg führt von der Jahnstraße über die Neue Anlage in die Schulstraße, weiter über die Hauptstraße in Richtung Domhof und von dort über die Kirchenstraße bis zum Kirchgarten der Evangelischen Kirche.

Wegen des Umzuges werden die Jahnstraße und die Neue Anlage zwischen der Einmündung Wallstadter Straße und der Einmündung Schulstraße von 18:00 bis ca.18:20 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Bushaltestelle „Am Martinstor“ bleibt währenddessen uneingeschränkt erreichbar.

Die Stadt Ladenburg bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, den Bereich des Laufwegs zwischen 18 Uhr bis ca. 19 Uhr zu umfahren und dankt für das Verständnis.

Quelle: Stadt Ladenburg

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 13:20