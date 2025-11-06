Hirschberg – Versuchter Totschlag – Tatverdächtiger sitzt in U-Haft

Hirschberg an der Bergstraße / Rhein-Neckar-Kreis / Mannheim (ots) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das Amtsgericht Mannheim einen Haftbefehl gegen einen chinesischen Mann im Alter von 63 Jahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Am Dienstag, 04. November 2025, gegen 11:30 Uhr sollen sich der Tatverdächtige und sein 51-jähriger Mitbewohner in der gemeinsamen Wohnung in der Obergasse in Hirschberg befunden haben. Anlässlich eines Streits zwischen den beiden Männern habe der 63-Jährige im weiteren Verlauf ein scharfes Küchenmesser mit einer Klingenlänge von etwa 20 cm aus seinem Zimmer geholt und mehrfach auf den Oberkörper seines Mitbewohners eingestochen. Aufgrund der energischen Gegenwehr des 51-Jährigen und des Dazwischengehens der Ehefrau des Tatverdächtigen habe dieser von weiteren Angriffen ablassen müssen.

Durch den Angriff erlitt der 51-Jährige zwei Stich- beziehungsweise Schnittverletzungen im Bereich der Rippen. Zur medizinischen Versorgung wurde er in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt.

Durch eine alarmierte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Weinheim konnte der 63-jährige Tatverdächtige vor Ort vorläufig festgenommen werden.

Am Folgetag, 05. November, wurde er dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde dieser in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an.

Quelle: Staatsanwaltschaft Mannheim und Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 09:08