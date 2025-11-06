Heidelberg – „Starke Wirtschaft – starkes Land?“ FDP lädt am 10. November zum Talk mit Daniela Schmitt, MdL Rheinland-Pfalz

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am kommenden Montag, den 10.11.2025, lädt die FDP Heidelberg unter dem Titel „Starke Wirtschaft – starkes Land?“ ein zu einem öffentlichen Treffen mit Frau Daniela Schmitt, MdL, Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz. Frau Schmitt spricht zur wirtschaflichen Lage der Länder. Im Anschluss findet eine Diskussionrunde mit Ministerin Schmitt, Paul Muck (Wirtschaftsjunioren Heidelberg, Fa. Muck Automotive GmbH) und dem Landtagskandidaten der FDP Heidelberg, Tim Nusser, statt.
Ort und Zeit: 10.11.2025, 19:00 Uhr, Bürgerhaus Bahnstadt (Seminarraum), Gadamerplatz 1.
Quelle: FDP Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 19:23