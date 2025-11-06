Heidelberg – Schwimmabzeichen im City-Bad – Abnahme der Abzeichen Seepferdchen und Bronze

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, den 15. November 2025, bieten die Stadtwerke Heidelberg Bäder im City-Bad im Sofienquartier allen Interessierten wieder die Abnahme von Schwimmabzeichen an. Zwischen 13 und 17 Uhr können sie die Prüfungen für das Seepferdchen sowie für das Deutsche Schwimmabzeichen Bronze absolvieren. Die Prüfungen finden auf einer vom Schwimmbetrieb abgetrennten Bahn im Schwimmerbecken statt.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wer ein Abzeichen machen möchte, kann sich jederzeit im Zeitraum von 13 bis 16.45 Uhr am Schwimmerbecken beim Bad-Team melden und den nächstmöglichen Slot nutzen.

Um sich auf die Abnahme vorzubereiten, lohnt ein Blick auf die Baderegeln: www.dlrg.de/informieren/ausbildung/schwimmabzeichen.

Der reguläre Badeintritt ist beim Betreten an der Kasse zu entrichten. Für das Abzeichen und die Urkunde ist nach bestandener Prüfung ein Unkostenbeitrag in Höhe von insgesamt 5 Euro an der Badkasse zu zahlen.

Aktuelle Informationen, Preise und Öffnungszeiten der Heidelberger Bäder auf www.swhd.de/baeder. Einzel-Tickets und Gutscheine sind auch über den Bädershop online erhältlich unter baedershop.swhd.de.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 18:54