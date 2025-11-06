Heidelberg – Doku-Reihe „Feuer & Flamme“: Alle zehn Folgen über die Feuerwehr Heidelberg in ARD-Mediathek

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Spannende Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr Heidelberg – das erhalten die Zuschauerinnen und Zuschauer der zehnten Staffel der Doku-Reihe „Feuer & Flamme“. Das Produktionsteam der SEO Entertainment hat im Auftrag des SWR die Heidelberger Einsatzkräfte über fast 100 Tage lang rund um die Uhr begleitet. Mittlerweile sind alle zehn Folgen der Heidelberger Staffel in der ARD-Mediathek unter www.ardmediathek.de zu sehen.

Vom Brand über eine Wasserrettung bis hin zum dramatischen Unfall im Schrebergarten

Von einem Garagenbrand mit hoher Ausbreitungsgefahr bis hin zur Rettung eines gestürzten Downhill-Fahrers am Königstuhl – die Doku-Reihe hält viele packende Momente bereit. Sie zeigt unter anderem eine Wasserrettung im Neckar bei eisigen Temperaturen, eine dramatische Rettung eines Autofahrers, Einsätze bei Kälte und Dunkelheit und die unermüdliche Arbeit der Feuerwehr bei einer Brandstifter-Serie in Heidelberg. Neben den fordernden Einsätzen gibt die Serie auch Einblicke in das Leben auf der Wache – mit Teamgeist, ungewöhnlichen Essgewohnheiten und persönlichen Momenten.

Aus der Sicht der Einsatzkräfte

Für die Serie wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Heidelberg über fast 100 Drehtage von Ende Januar bis Ende Mai 2024 begleitet, um ihre spannendsten Einsätze festzuhalten. Mit bis zu 45 eingesetzten Spezialkameras, darunter Bodycams, erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer die Feuerwehreinsätze aus nächster Nähe – direkt aus der Perspektive der Einsatzkräfte. Die Dokumentation verzichtet auf einen Off-Kommentar: Ausschließlich die Feuerwehrleute selbst berichten während und nach ihren Einsätzen unmittelbar von ihren Erlebnissen, Gedanken und Gefühlen.

Feuerwehr Heidelberg: Mehr als 2.300 Einsätze im Jahr 2024 – 243 Personen gerettet

Im Jahr 2024 wurde die Feuerwehr Heidelberg zu 2.330 Einsätzen gerufen – darunter 257 Brände, 1.083 Alarme aufgrund automatischer Brandmeldeanlagen oder privater Rauchmelder und 722 technische Hilfeleistungen. Bei den Einsätzen konnten 243 Personen gerettet werden. Die Berufsfeuerwehr arbeitet eng mit den acht Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Heidelberg zusammen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 19:02